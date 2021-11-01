القبض على متهم اعترف بارتكاب جرائم سرقة في ذي قار

2021/11/01 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الاثنين، القبض على متهم اعترف بارتكاب جرائم سرقة في قضاء الدواية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مكافحة إجرام ذي […]

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