الكهرباء تتحدث عن الجباية الالكترونية: لن ترتفع الاسعار

2021/11/01 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، على مشروعها للجباية الالكترونية، مؤكدة انه لن تكون هناك زيادة في الاسعار.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه […]

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