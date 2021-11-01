صور| المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار.. ماذا تعرف عنه؟

2021/11/01 | 22:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

احتفل أتباع طائفة الصابئة المندائيون في العراق بالعيد الصغير "عيد الازدهار"، والذي يأتي في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

ويحتفل المندائيون بهذا العيد باعتباره ذكرى عودة الملاك جبريل إلى السماء، بعدما كان قد نزل إلى الأرض للتبشير بالازدهار والنور.

والصابئة، الذين يتكلمون بلغة تقليدية تعتبر مشتقة من اللغة الآرامية، يسمون عيد الازدهار في لغتهم (دهفة حنينا)، والدهفة تعني مناسبة أو عيد وهي تختلف عن كلمة (دهبة) التي تعني الذهب كما ذهبت الى ذلك الليدي دراوور في كتابها (الصابئة المندائيون) أما كلمة حنينا فتعني الازدهار، والعيد هو عيد الازدهار فـ"الحياة دبت في الأرض في مثل هذا اليوم وازدهر العالم المادي".

وفي بداية الثمانينات كان عدد أبناء هذه الديانة في العراق أكثر من مئة ألف، لكنها انحسرت بعد الحربين اللتين خاضهما نظام صدام حسين ضد إيران والكويت.

وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الازدهار.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر "تويتر" وتابعها "ألترا عراق"، "أزكى التهاني والتبريكات إلى الإخوة الأعزاء الصابئة المندائيين بمناسبة حلول يوم عيد الازدهار".

وأضاف، "‏لكم منا كل التقدير والاحترام وأنتم تمثلون قيمة عالية للوطنية العراقية التي صاغها التنوع عبر الأزمان كعنصر قوة وازدهار، لا فرقة وفتنة".

وفي المناسبة، أعلن عدد من النواب المستقلين، بدء مشاورات تشكيل كتلة المستقلين في البرلمان العراقي المقبل وذلك خلال تهنئتهم ومشاركتهم بمراسم "عيد الأزدهار".

وأظهر مقطع مصور، تجمع عدد من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية بضمنهم محمد عنوز وباسم خشان، معلنين عن انطلاق الجلسة الأولى لتشكيل كتلة المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية 2021.

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