العمليات المشتركة: جهودنا مستمرة في ديالى.. واعتقلنا ’أخطر إرهابي’

2021/11/01 | 22:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، الاثنين، مواصلة الجهد الاستخباراتي لملاحقة منفذي جريمة المقدادية، مؤكداً أن داعش اختار المقدادية لخلق أزمة.

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وذكر الخفاجي، في حديث لبرنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2021)، أن "داعش يعتمد على صنع الأزمات لرفع معنويات مقاتليه، واختار المقدادية بناءً على دراسة لخلق خلاف بين السكان وصنع أزمة لكن إمكانيات داعش محدودة".

وأضاف الخفاجي "لدينا جهد استخباري يعمل ليل نهار، وصباح اليوم بناءً على جهد استخباري، قتلنا ثلاثة وألقينا القبض على رابع أدلى باعترافات مهمة"، مشيراً إلى أن "داعش ليس سوبرمان، حيث يبقى جهده محدوداً، لكن لدينا مشكلة مع الحواضن، وهم العناصر الذين يوفرون له المعلومات، ويضعون له خطط الهجوم والانسحاب".

وأكد أنه "لدينا القدرة على متابعة الأسلحة التي يستخدمها داعش، وجهاز المخابرات يعمل على متابعة التمويل المالي للخلايا"، مبيناً أنه "تم مؤخراً اعتقال أخطر إرهابي وهو المسؤول المالي لداعش واعترف عن مصادر التمويل، لكن لانستطيع الكشف عن تلك الاعترافات".

وبين أن "الدول متعاونة مع العراق في ملاحقة داعش وتقدم لنا المعلومات".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، ارتفاع عدد العائلات النازحة من قضاء المقدادية، إلى 300، عائلة.





وقال مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، علي عباس، خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن ضمد، وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2021): إن "41 عائلة تم تأجير منازل لهم داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، والمبالغ التي خصصها دولة رئيس الوزراء، وهي 10 ملايين للشهداء، ومليون للعائلات النازحة، صرفت لـ 227 عائلة، قسم منها في بعقوبة، وقسم آخر، في المقدادية ".

وأضاف، أنه "لدينا طلبات للتدقيق، 35 في خانقين، 75 طلباً في المقدادية، وخلال اليومين المقبلين سيتم صرف المنحة، ما يعني أن العدد ارتفع إلى 300 عائلة، والمستلمين للمنحة 227 عائلة".

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