بالتفاصيل.. خطة الولايات المتحدة لمحاربة تغير المناخ في الداخل والخارج

2021/11/01 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الإدارة الأميركية أهدافها وخططها لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري في الداخل، والجهود التي تسعى لبذلها لمساعدة دول العالم في هذا الشأن، والفرص الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها أثناء معالجة الأزمة

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