لقد كذب عليّ.. ماكرون عن رئيس الوزراء الأسترالي بشأن صفقة الغواصات

2021/11/01 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مع وسائل إعلام أسترالية، إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، كذب عليه بشأن صفقة تم التخلي عنها لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.في حين نفى موريسون بأنه كذب على ماكرون بشأن الصفقة.

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