العصائب عن ديالى: ممكن تطبيق تجربة جرف الصخر.. والهجرة تؤكد ارتفاع مؤشر النازحين

2021/11/01 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عصائب أهل الحق، الاثنين، الحكومة بايجاد حل لعوائل داعش في بعض قرى المقدادية، مشيرة إلى امكانية تطبيق تجربة جرف الصخر في بعض مناطق ديالى، فيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين ارتفاع مؤشر نازحي المقدادية إلى 300 عائلة.

وقال النائب عن العصائب في ديالى احمد الموسوي في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "من يتحدث عن طرف ثالث في احداث المقدادية يبحث عن الفتنة".

وأضاف الموسوي، ان "على الحكومة ايجاد حل لعوائل داعش في بعض قرى المقدادية"، لافتا إلى ان "مهاجمي الرشاد انطلقوا من قرية نهر الامام".

وتابع ان "تطبيق تجربة جرف الصخر في بعض مناطق ديالى امر ممكن".

وفي سياق متصل، ذكر مدير عام دائرة الفروع في وزارة الهجرة، علي عباس، في حديث متلفز تابعه NRT عربية (1 تشرين الثاني 2021)، إن "41 عائلة تم تأجير منازل لهم داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، والمبالغ التي خصصها دولة رئيس الوزراء، وهي 10 ملايين للشهداء، ومليون للعائلات النازحة، صرفت لـ 227 عائلة، قسم منها في بعقوبة، وقسم آخر، في المقدادية".

وأوضح عباس، أنه "لدينا طلبات للتدقيق، 35 في خانقين، 75 طلبا في المقدادية، وخلال اليومين المقبلين سيتم صرف المنحة، ما يعني أن العدد ارتفع إلى 300 عائلة، والمستلمين للمنحة 227 عائلة".

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