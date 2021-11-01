مهرجانُ بابل ، وأصحابُ الطرابيش - هاتف بشبوش

2021/11/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش قبل سنتين كنتُ في مانيلا ( عاصمة الفلبين) وقد خرج رئيسها على التلفاز ليشحذ الهمم لا كما رؤسائنا وخطبهم في الحروب والقتال بل هذا الرجل الرئيس أراد أن يعطي الدفق والتنشيط للحب .



إذ قال : (ياشعبي الفلبيني العظيم ، أوصيكم أن تمارسوا الجنس بدونِ واقٍ ذكري ولاتخافوا الأيدز ، لآن هذا يفقد المتعة الحقيقية للرغبة التي خلقتها لنا الطبيعة والتي هي أترف من جميع رغباتنا .



كما وأن ممارسة الجنس بالكندوم تعني مث ......





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