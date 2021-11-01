الانقلاب العسكري في السودان يتعثر بفعل نهوض الجماهير: “الشعب أقوى – لا تراجع!” - مثاني أحمد

2021/11/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مثاني_أحمد جو أتارد ومثاني أحمد كان من المفترض أن يكون الانقلاب الذي شنه اللواء عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين الماضي، بمثابة استيلاء سريع وحاسم على السلطة من قبل المجلس العسكري الانتقالي.



لكن مدبري الانقلاب لم يأخذوا بالحسبان قوة الشعب الثوري الذي انتفض بمئات الآلاف وشن احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد لمنع أي عودة للحكم العسكري.



تم استيعاب العديد من الدروس منذ انتفاضة عام 2019، التي لم تُهزم ......





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