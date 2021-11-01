الماركسية ضد سياسات الهوية - التيار الماركسي الأممي

2021/11/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي هذه الوثيقة، التي عنوانها الأصلي هو: النظرية الماركسية والنضال ضد الأفكار الدخيلة على الطبقة العاملة، تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي، الذي عقد في نهاية يوليو 2018، وذلك بعد مناقشة شاملة على جميع مستويات التيار الماركسي الأممي قبلها بعام.



هدف الوثيقة هو رسم خط فاصل بين الماركسية وبين مجموعة من الأفكار الطبقية الدخيلة المثالية وما بعد الحداثية، والتي أ ......





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