تعرض أمير قبيلة لمحاولة اغتيال في المشاهدة والجيش يتدخل

2021/11/01 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض أمير قبيلة السادة المشاهدة إلى محاولة اغتيال بهجوم مسلح بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "أمير قبيلة السادة المشاهدة الشيخ سالم شمس حمد الظاهر تعرض إلى محاولة اغتيال بالاسلحة المتوسطة من قبل مجهولين في ناحية المشاهدة قضاء الطارمية قرب محطة وقود المشاهدة".

وأضاف ان "الشيخ كان برفقته شقيقه وابنه إثناء عملية الاغتيال حيث تدخل الجيش على الفور لتأمين الحادث، وملاحقة المسلحين".

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