محافظ النجف : استحصال الموافقات الرسمية لمنح عمال النظافة بالعقود بالقروض الميسرة

2021/11/01 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، عن وصول الموافقات الرسمية من البنك المركزي لمنح عمال النظافة بالعقود بالقروض الميسرة والبالغة 15 مليون دينار.وقال ان النجف تابعت الملف ووعدت هذه الشريحة وأوفت ./انتهى.

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