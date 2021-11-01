العراق يوضح آلية توزيع النفط الأبيض على المواطنين

2021/11/01 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع النفط الأبيض على المواطنين في المحافظات الشمالية من البلاد وبواقع 100 لتر شهريا لكل عائلة على أن تشمل المحافظات الوسطى والجنوبية …

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