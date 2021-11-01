2021/11/01 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت سلطات سنغافورة، اليوم الاثنين، حظر كتاب يخترق الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر “مهينة” ويحتوي خصوصا على رسوم النبي محمد التي سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الهزلية الفرنسية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سنغافورة تحظر كتابا يحتوي رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد المركز الخبري الوطني.

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