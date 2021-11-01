الكمارك تحبط عملية تهريب 13 صقراً في مطار بغداد الدولي

2021/11/01 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الكمارك، الاثنين، إحباط عملية تهريب 13 صقراً في مطار بغداد الدولي.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 تشرين الثاني 2021)، إنه "بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ تم احباط عملية تهريب (١٣)طير من الطيور الجارحة نوع (صقر) من قبل منتسبي مركز شرطة كمرك مطار بغداد الدولي في صالة المغادرة لمطار بغداد الدولي".

وأضافت، أنه "كانت معدة للتهريب الى دولة الامارات العربيه ومخبأة في حقائب عدد (٢) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وعرض اوراقه على قاضي الخفر وامر بتوقيفه وعرضه على القاضي المختص".

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