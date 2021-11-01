2021/11/01 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، غيتاتشو رضا، عن انضمامها إلى قوات الأورومو في قتالها ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة تحرير تيغراي تعلن الانضمام لقوات الأورومو.. وتهدد بالوصول إلى أديس آبابا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة تحرير تيغراي تعلن الانضمام لقوات الأورومو.. وتهدد بالوصول إلى أديس آبابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).