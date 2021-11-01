الكشف عن مدة غياب أغويرو عن الملاعب

2021/11/01 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن برشلونة غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمدة 3 أشهر.وقال برشلونة في بيان رسمي: ”خضع سيرجيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا.سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه“.ونُقل أغويرو إلى المستشفى بعد أن أصيب بآلام في الصدر واشتكى من شعوره بدوار خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا.وقال النادي الكتالوني في بيان بعد المباراة: ”سيرجيو أغويرو كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول، وحل محله فيليب كوتينيو أثناء الاستراحة ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص على القلب“.وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عاما) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أغويرو، الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب بدون مساعدة.وكانت صحيفة ”إل باييس“ الإسبانية، قالت أمس الأحد إن المهاجم الأرجنتيني يعاني من عدم انتظام ضربات القلب الذي قد لا يشكل أي خطر لكنه قد يكون أيضا مؤشرا على مشاكل أخرى في القلب.وأوضحت الصحيفة أن الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي قد عانى بالفعل من عدم انتظام ضربات القلب منذ حوالي عشرة أيام.وظهر المهاجم الأرجنتيني بقميص برشلونة لأول مرة في 17 أكتوبر ضد فالنسيا، عائدا من الإصابة التي لم تسمح له باللعب طوال الموسم، لكنه سجل في مرمى ريال مدريد في الخسارة بالكلاسيكو في كامب نو، الأسبوع الماضي.وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي أصبح هدافه التاريخي برصيد 260 هدفا.

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