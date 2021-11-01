بالوثيقة.. موافقات رسمية للبنك المركزي على منح عمال النظافة قروض الـ 15 مليون دينار

2021/11/01 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري وصول الموافقات الرسمية من البنك المركزي لمنح عمال النظافة العقود بالقروض الميسرة 15 مليون دينار.

واكد المحافظ ان النجف تابعت الملف ووعدت هذه الشريحة وأوفت وكانت الاولى من دعت بهذه الحقوق.

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