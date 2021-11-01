مقتل 3 اشخاص ومحاصرة العشرات بانهيار ناطحة سحاب في لاغوس النيجيرية

2021/11/01 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء، الاثنين، في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات.ولم يتمكّن المسؤولون من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى المنهار، المكوّن من 25 طابقًا في حيّ ايكويي.وتُعتبر لاغوس أكثر مدن نيجيريا كثافة بالسكان بل وفي القارة السمراء بأكملها، ومِن أضخم المدن الكبرى في العالم بأسره.وكانت لاغوس سابقاً عاصمة نيجيريا منذ استقلالها عام 1960، قبل مدينة أبوجا التي أصبحت العاصمة في 12 كانون الاول 1991، ولكن لاغوس تعتبر حاليا العاصمة الاقتصادية لنيجيريا وبوابة لغرب أفريقيا./انتهى3

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