وزيرة خارجية السودان لـ (الزمان): بلينكن وعدني بالضغط لإطلاق الحوار وسراح الموقوفين

2021/11/01 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬الخرطوم‭ – ‬الزمان في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬فيه‭ ‬الحاكم‭ ‬العسكري‭ ‬للسودان‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬،‭ ‬وأقال‭ ‬بعدها‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬امس،كشفت‭ ‬مريم‭ ‬صادق‭ ‬المهدي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لصحيفة‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أنها‭ ‬أجرت‭ ‬إتصالات‭ ‬مع‭ […]

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