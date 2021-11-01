مَن لا يعرفُ الصقر ..

2021/11/01 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ورد‭ ‬في‭ ‬الأخبار‭ ‬انّ‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬خليجي‭ ‬كان‭ ‬بحوزته‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬صقراً‭ ‬عراقياً‭ ‬مخبأة‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬بطريقة‭ ‬احترافية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يختنق‭ ‬أي‭ ‬صقر،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تهريب‭ ‬جديدة‭ ‬لثروة‭ ‬عراقية‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بها‭ ‬البلد‭ ‬ولا‭ ‬يعنى‭ ‬بشؤونها‭ ‬وتركها‭ ‬نهباً‭ ‬للطامعين،‭ ‬حتى‭ ‬انّ‭ […]

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