مسؤول في البيشمركة يحدد أماكن ثلاثة آلاف من داعش داخل إقليم كردستان

2021/11/01 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬مسؤول‭ ‬مؤسسة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتوعية‭ ‬القومية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬البيشمركة‭ ‬العميد‭ ‬عثمان‭ ‬محمد،‭ ‬الاثنين،‭ ‬ان‭ ‬مسلحي‭ ‬داعش‭ ‬يشكلون‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انهم‭ ‬قد‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬اسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬ومتطورة‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬رفضت‭ ‬وكالة‭ ‬امن‭ ‬كردستان‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬لمدن‭ ‬الإقليم‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬ان‭ […]

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