2021/11/01 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت نقابة الأطباء في محافظة ديالى، الاثنين، استقبال النازحين في العيادات الخاصة، مجاناً.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت النقابة في إعمام، وزعته على العيادات الخاصة، جاء فيه: "تعلن نقابة أطباء العراق - فرع ديالى - عن استقبال مرضى العوائل النازحة في قضاء بعقوبة في عيادات الاطباء الخاصة وبكافة الاختصاصات مجاناً..



لذا نهيب بزملائنا الاطباء الاعزاء ابداء المساعدة وانتم سباقون لتقديم كل ما فيه الخير".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، ارتفاع عدد العائلات النازحة من قضاء المقدادية، إلى 300، عائلة.





وقال مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، علي عباس، خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن ضمد، وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2021): إن "41 عائلة تم تأجير منازل لهم داخل مدينة بعقوبة من قبل ديوان الوقف السني، والمبالغ التي خصصها دولة رئيس الوزراء، وهي 10 ملايين للشهداء، ومليون للعائلات النازحة، صرفت لـ 227 عائلة، قسم منها في بعقوبة، وقسم آخر، في المقدادية ".

وأضاف، أنه "لدينا طلبات للتدقيق، 35 في خانقين، 75 طلباً في المقدادية، وخلال اليومين المقبلين سيتم صرف المنحة، ما يعني أن العدد ارتفع إلى 300 عائلة، والمستلمين للمنحة 227 عائلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة أطباء ديالى تستقبل مرضى نازحي المقدادية في العيادات الخاصة مجاناً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة أطباء ديالى تستقبل مرضى نازحي المقدادية في العيادات الخاصة مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).