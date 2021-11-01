البنتاغون يؤكد على شراكة واشنطن المتينة مع

2021/11/01 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن عناصر قوات سوريا الديموقراطية "قسد" هم شركاء الولايات المتحدة في القتال ضد داعش في سوريا، وأن واشنطن تأخذ هذه الشراكة على محمل الجد.

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