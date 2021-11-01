2021/11/01 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pfWFinjQ8D4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة إكساء للشوارع المحيطة بجامعة الموصل والمجموعة الثقافية في ساحل المدينة الأيسر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة إكساء للشوارع المحيطة بجامعة الموصل والمجموعة الثقافية في ساحل المدينة الأيسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).