2021/11/01 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wOBOWZQDUrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | سعد السعدي: ليس هدفنا من وراء التظاهرات ان نضغط باتجاه حكومة التوافق كونه امرا واقعا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | سعد السعدي: ليس هدفنا من وراء التظاهرات ان نضغط باتجاه حكومة التوافق كونه امرا واقعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).