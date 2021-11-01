2021/11/01 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع شخص بنغالي الجنسية في محافظة ذي قار.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه تم “تسجيل وفاة شخص بنغالي الجنسية، على أثر قفزة من عمارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفزة من العمارة تنهي حياة بنغالي مقيد بالسلاسل في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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