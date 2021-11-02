نائب عن ديالى يكشف عملية خطف حصلت بواسطة 'التراكتور' تحت انظار القوات الامنية!

2021/11/02 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ديالى، احمد مظهر الجبوري، عن عملية خطف حصلت في منطقة بالمحافظة تتواجد فيها 10 نقاط أمنية وبواسطة عجلة "التراكتور".

وقال الجبوري، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، انه "قبل 6 أو 7 أشهر حصلت عملية خطف في منطقة بمحافظة ديالى فيها 10 نقاط للجيش والخاطفين كانوا يستقلون عجلة "التراكتور" التي تستطيع اللحاق بها ركضا".

وأضاف، "وفزع أهالي المخطوفين وقاموا بملاحقة الخاطفين وحصل اشتباك مع داعش مما ادى إلى مقتلهم، ولم تأت الاجهزة الامنية الا عند الصباح".

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