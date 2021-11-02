داعش يشن هجوما على العصائب في ديالى

2021/11/02 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بشن عناصر داعش هجوما على نقاط للحشد الشعبي لواء 42 عصائب أهل الحق في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، انه "تعرض من قبل داعش على نقاط الحشد الشعبي لواء ٤٢ عصائب أهل الحق في محافظة ديالى منطقة كباشي".

وأضاف، انه تم "استهداف كاميرا حرارية كحصيلة اولية"، مشيرا إلى ان "الهجوم لم يسفر عن اصابات".

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