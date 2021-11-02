صحة ميسان تعلن تفاصيل جديدة عن

2021/11/02 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، وقائد شرطة ميسان ونقيب اطباء ميسان، اليوم الأحد، اخر مستجدات التسمم الغذائي في المحافظة.

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