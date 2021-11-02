رئيس الدائرة العربية في الخارجية يبحث مع السفير السوري الأوضاع الإقليمية والدولية

2021/11/02 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس الدائرة العربية وكالةَ في وزارة الخارجية أسامة مهدي غانم مع السفير السوري صطام جدعان الدندح، مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية .وذكر بيان لوزارة الخارجية , اليوم الاثنين , ان رئيس الدائرة العربية وكالةَ التقى السفير السوري و بحث معه سير العلاقات بين البلدين وآليات التعاون المشترك ".واضاف البيان ,ان الجانبين ناقشا ايضا مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود كافة لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة والعالم "./انتهى2

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