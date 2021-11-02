العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في البلاد الخميس المقبل

2021/11/02 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الإثنين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المُقبل.وذكر بيان للديوان الملكي / حسب وكالة واس/ ان : دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت ”تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وحث البيان الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم.وأكد البيان أنه :ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه“./انتهى3

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