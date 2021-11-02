اندلاع نزاع عشائري في ميسان

2021/11/02 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع نزاع عشائري في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع مساء اليوم استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء قلعة صالح في ميسان".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد اي معلومات بخصوص وجود ضحايا".

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