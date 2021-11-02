وفاة بنغالي بالناصرية بعد ان قفز من شقته وهو مكبل بسلاسل حديدية

2021/11/02 | 00:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة لشخص بنغالي الجنسية، بعد ان ‏قفز من عمارة في منطقة المنصورية بالناصرية.‏

وقال مراسلنا اليوم (2 تشرين الثاني 2021) ان "شخص بنغالي الجنسية ‏توفي بعد ان قفز من احدى العمارات في مدينة الناصرية وهو مكبل ‏اليدين بسلاسل حديدية داخل الشقة التي استأجرها مع 3 بنغاليين آخرين."‏

وأضاف مراسلنا ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث و فتحت ‏تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية."‏

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