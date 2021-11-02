رسالة من مكتب الصدر الى الخاسرين في الانتخابات

2021/11/02 | 00:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مدير مكتب الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، الاثنين، بضرورة وقوف الحكومة بشجاعة بوجه الفساد الداعشي والبرلماني السابق، داعيا الخاسرين في الانتخابات لتقبل النتائج.

وذكر الجابري في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (1 تشرين الثاني 2021)، ان "الحكومة يجب ان تقف بشجاعة بوجه الفساد الداعشي والبرلماني السابق،" مبينا ان البعض يخرج علينا اليوم ويتجاسر على ابنائنا في بعض القرى، ويتبنى الموضوع نيابة عن (بني تميم) وعندما نتحدث مع رجالات وكبار القبيلة، ينفون تبني تلك الأطراف لهم".

واستغرب الجابري قائلا، "اذن بمن يرتبط هذا الشخص الطائفي الذي تحدث وخرج على هذه القرية وهجر ابنائها وتطاول وتجاوز، ربما هناك احاديث اخرى".

وتابع، ان "كل العالم هنئ العراق بنجاح الانتخابات معتبرينها صحيحة وجيدة ورائعة،" مشيرا انه "فاز من فاز وخسر من خسر فبالتالي الخاسر سواء كان في ديالى او اي محافظة اخرى فليتبنى موضوع خسارته ولا يتبنى جزءا اخر للفساد حتى يتقاتل ابناء الشعب العراقي مرة اخرى"، على حد تعبيره.

وكان النائب عن عصائب اهل الحق في ديالى احمد الموسوي قد اعلن في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "من يتحدث عن طرف ثالث في احداث المقدادية يبحث عن الفتنة".

وأضاف الموسوي، ان "على الحكومة ايجاد حل لعوائل داعش في بعض قرى المقدادية"، لافتا إلى ان "مهاجمي الرشاد انطلقوا من قرية نهر الامام".

وتابع ان "تطبيق تجربة جرف الصخر في بعض مناطق ديالى امر ممكن".

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