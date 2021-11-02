بالفيديو.. صحة ميسان تعلن تفاصيل جديدة عن

2021/11/02 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، اليوم الأحد، اخر مستجدات التسمم الغذائي في المحافظة، مؤكدا ارتفاع حالات التسمم.

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