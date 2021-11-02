وزير الخارجية الايراني يخضع للحجر الصحي

2021/11/02 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن خضوع وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان للحجر الصحي.وقال خطیب زاده، ردا على سؤال حول مايتردد حاليا عن تغيير برنامج لقاءات حسين امير عبداللهيان، إن حالته الصحية طيبة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي.وأكد خطيب زاده بحسب الاعلام الايراني, صحة ماتردد عن تغيير برنامج لقاءات وزير الخارجية بسبب توجيه الطبيب المعالج حول وضعه في الحجر الصحي.ووصف حالته الصحية بالجيدة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي"./انتهى2

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