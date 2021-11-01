احتدام المعارك قرب العاصمة الإثيوبية..

2021/11/02 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مرحلة رئيسية جديدة في الصراع المستمر منذ عام، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انضمامها إلى قوات الأورومو في قتالها ضد الحكومة الإثيوبية، في وقت تستمر فيه المعارك المحتدمة في كومبولشا وديسي (شمالي البلاد)، على بعد مسافة قصيرة من أديس أبابا.

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