2021/11/02 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح راضي يفجرها و يكشف عن سر العداء بينه و بين شرار حيدر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YspLQX3aKIE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صالح راضي يفجرها و يكشف عن سر العداء بينه و بين شرار حيدر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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