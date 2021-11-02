2021/11/02 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZBe9lN2I6-g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء النشوع: ما حدث في المقدادية هو بفعل داعش ايراني بشكل مدبر لاجندات اقليمية وسياسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاء النشوع: ما حدث في المقدادية هو بفعل داعش ايراني بشكل مدبر لاجندات اقليمية وسياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).