5 ملفات يحملها وفد

2021/11/02 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع، عن حمل وفد وزارة الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله 5 ملفات خلال زيارته الى محافظة ديالى، مبينا ان الانتشار الأمني في 6 مناطق بينها المقدادية على رأس الملفات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا رفيعا من وزارة الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الزيدي وصلا الى مقر عمليات ديالى في اطراف بعقوبة وعقدا اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية للعمليات والفرقة الأولى".

واضاف المصدر، ان "ياراالله والذي زار ديالى 3 مرات متتالية عقب ازمة المقدادية الاخيرة جاء وبجعبته 5 ملفات هامة ابرزها اعادة الانتشار في 6 مناطق على رأسها ريف المقدادية من خلال انشاء احزمة امنية تؤمن القرى المتوترة والسعي لأنهاء جيوب داعش ومضافاتها وتفعيل الجهد الاستخباري والسعي لإعادة الاسر النازحة".

واشار الى ان" زيارة وفد الدفاع يأتي بعد يوم على اجراء تغيرات مهمة في المنظومة الامنية بديالى منها تغير قائدي الشرطة والفرقة الاولى للجيش وسط توقعات بتغيرات اخرى من اجل تعزيز قدرات القوات الامنية على اداء مهامها وانهاء أي محاولات للخرق الامني".

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