2021/11/02 | 01:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -eskeebanNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ ختام فعاليات مهرجات بابل الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ ختام فعاليات مهرجات بابل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).