ضربة أخرى لبرشلونة.. نجم أساسي يغيب عن الملعب

2021/11/02 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاقمت مشاكل برشلونة الإسباني الذي قرر قبل أيام معدودة التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج بعدما خسر أيضاً جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بإعلانه أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب.

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