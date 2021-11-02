2021/11/02 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة غوغل عن نسخة مطورة من أنظمة أندرويد خصصتها لتلائم الحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة.وتبعا لخبراء التقنية فإن غوغل طورت نظام Android 12L الجديد ليحسن أداء الحواسب اللوحية وخصوصا من حيث خصائص عرض الشاشة والتطبيقات المستعملة عليها.ويعتبر النظام الجديد نسخة معدلة عن أنظمة Android 12 الحديثة ويحمل نفس الخصائص الأساسية، لكنه حمل معه بعض التغييرات، فعلى سبيل المثال يسمح هذا النظام للحاسب بعرض قائمة الوصول السريع والإشعارات بنفس الوقت، كما يحمل ميزة تقسيم الشاشة التي تساعد على استعمال أكثر من تطبيق في آن معا.ويوفر هذا النظام تنسيقا تلقائيا لنوافذ عرض التطبيق على الشاشة، وخصوصا مع التطبيقات التي لم تصمم للعمل مع أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة.وأشارت غوغل إلى أن نسخة المعاينة الأولية من النظام الجديد ستكون متاحة في البداية للمطورين الذين يعملون مع برنامج Google Android، كما يفترض أن تظهر قريبا في عد من الحواسب مثل حاسب Lenovo P12 Pro، وستطور نسخة خاصة من النظام ليتم اختبارها مع هواتف Pixel الحديثة وبعض الهواتف الجديدة القابلة للطي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).