الجمارك تعلن تفاصيل إحباط عملية تهريب 13 طائرًا جارحًا للإمارات

2021/11/02 | 01:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منفذ مطار بغداد الدولي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الجمارك، تفاصيل عملية إحباط تهريب 13 صقرًا في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر تم إحباط عملية تهريب 13 طيرًا من الطيور الجارحة نوع (صقر) من قبل منتسبي مركز شرطة جمرك مطار بغداد الدولي في صالة المغادرة لمطار بغداد الدولي".

وأضافت، أنه "كانت معدة للتهريب الى دولة الإمارات العربية ومخبأة في حقائب عدد (2) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وعرض أوراقه على قاضي الخفر وأمر بتوقيفه وعرضه على القاضي المختص".

وقبل ذلك، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي.

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