كورنا تتسبب بوفاة أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم

2021/11/02 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الاول 2019.ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعلياً بفيروس كورونا، وفق "فرانس برس".وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بكوفيد بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة، يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسمياً.

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