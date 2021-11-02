جلد عميرة - منير المجيد

2021/11/02 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد العادة السريّة، الإستمناء، نكاح اليد، الخضخضة، الدلك، إحياء البظر، جلد عميرة وأسماء اخرى عديدة معظمها محليّ يختلف من شعب لآخر.بعد عصور من التحريم والترهيب، صار في أيامنا تثقيفاً جنسياً، وأُعتبر نشاطاً صحياً يجب تلقينه كجزء من التدريس الجنسي.



وليتحرّر من العار فقد أُعتبر السابع من شهر أيّار (مايو) يوم الإستمناء العالمي (منذ عام ١-;-٩-;-٩-;-٥-;-).في مطلع السبعينات كنتُ آتي إل ......





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