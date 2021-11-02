ماكرون يقدم مقترحا لحل خلاف الصيد مع بريطانيا

2021/11/02 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قدمت اقتراحا جديدا لنزع فتيل الخلاف مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد، بعد أن كان هدد في وقت سابق بـ "إجراءات انتقامية".وقال ماكرون إن المناقشات بين الجانبين ستستمر يوم الثلاثاء بعد الموعد النهائي الذي حددته باريس لاتخاذ إجراءات انتقامية.وبعد هذا التهديد، دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

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