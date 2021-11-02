ختام فعاليات مهرجات بابل الدولي

2021/11/02 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي التحديات التي واجهت إدارة مهرجان بابل؟ وكيف كانت الردود الدولية حول المهرجان؟

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