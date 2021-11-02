المغرب يستثمر 1.6 مليار دولار لتوليد الطاقة من الرياح

2021/11/02 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المغربية، ليل الاثنين الثلاثاء، تخصيص المملكة 14.5 مليار درهم (أي حوالي 1.6 مليار دولار) في برنامج لتوليد الطاقة من الرياح.

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